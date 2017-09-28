Лейбористы хотят ввести налог для британских букмекеров на лечение лудоманов

Лейбористская партия Великобритании хочет заставить букмекеров платить обязательный налог для помощи в лечении проблемных игроков.

Заместитель руководителя партии, министр в области цифровой культуры, средств массовой информации и спорта Том Уотсон сказал, что деньги будут использованы на лечение лудоманов, чтобы положить конец «деструктивному циклу зависимости».

Выступая на партийной конференции в Брайтоне, он призвал игорные компании «прекратить нацеливаться на уязвимых людей и начать действовать правильно». Ассоциация британских букмекеров уже заявила, что не будет возражать против соответствующего сбора.