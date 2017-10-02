Букмекеры оценили шансы Шараповой выиграть турнир в Пекине

30 сентября россиянка Мария Шарапова (WC) пробилась во второй круг турнира серии Premier Mandatory в Пекине, в трёх сетах обыграв латвийку Анастасию Севастову (16) — 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (9:7). Во втором круге Шарапова сыграет со своей соотечественницей Екатериной Макаровой.

Букмекеры считают фаворитками турнира Гарбинье Мугурусу, Каролину Плишкову (по 9.00), Шарапову и Элину Свитолину (по 11.0) (см. все коэффициенты).

Следом идут Симона Халеп (12.0), Каролина Возняцки и Петра Квитова (по 15.0), а также Слоан Стивенс (17.0).