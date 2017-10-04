Мутко: уже 1,5 млрд рублей пришло в спорт от букмекеров

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о размере букмекерских отчислений российскому спорту за последние шесть месяцев.

«Второй квартал мы прошли (2 и 3 квартал 2017 года — прим. ред.), и у нас 1,5 млрд рублей пришло в спорт», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Напомним, 28 марта президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта».

Согласно документу реклама букмекерского бизнеса в СМИ, Интернете и на спортивных событиях официально разрешается, взамен букмекеры ежеквартально будут отчислять 5% от своего дохода (разница между суммой принятых ставок и выплаченных выигрышей) на развитие спорта тем федерациям, ставки на которые принимает оператор.