Литва — Англия: ставка Робби Сэвиджа с коэффициентом 10.0

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2018 Литва — Англия, который состоится сегодня, 8 октября. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.



Ставка: Англия победит, а Кейн забьёт первый гол в матче за 10.0. (см. все коэффициенты).



«В последних трёх матчах с Литвой сборная Англии одержала три победы с общим счётом 9:0. Кейн очень любит Литву, и можно поставить на его гол, но «львы» уже вышли на ЧМ, и Гарри может остаться в запасе. Если любите рисковать, то можно попробовать мой вариант», — сказал Сэвидж.