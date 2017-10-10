Аналитики: «Чикаго» с Анисимовым уступит «Монреалю» в регулярном чемпионате НХЛ

11 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреаль Канадиенс» и «Чикаго Блэкхоукс», за который выступает Артём Анисимов. Начало — в 2:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.35. Шансы «Чикаго Блэкхоукс» оценены в 2.65. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.14.



Ставку на победу «Чикаго Блэкхоукс» с учётом ОТ можно сделать за 2.08, а на победу «Монреаля» — за 1.83 (см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.08, на ТМ 5,5 шайбы — 1.84.