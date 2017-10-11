Букмекеры оценили шансы сборной Панамы по футболу выиграть ЧМ-2018

11 октября стало известно, что по итогам отборочного турнира ЧМ-2018 в Северной Америке сборная Панамы впервые в своей истории пробилась на мировое первенство.

Аналитики букмекерских контор оценили шансы команды выиграть чемпионат мира в России. Это событие оценивается коэффициентом 501.00 (см. все коэффициенты на победителя ЧМ-2018).

Стоит отметить, что Панама не является главным аутсайдером турнира. Победа сборных Буркина-Фасо, Новой Зеландии и ЮАР котируется ещё ниже, по 1000.00 на каждую.

Фаворитами ЧМ-2018, согласно букмекерским росписям, по-прежнему остаются сборные Германии и Франции с коэффициентом 6.00.

Победа сборной России на домашнем турнире котируется за 34.00.