Букмекеры оценили шансы «Зенита» в матче Лиги Европы с «Русенборгом»

В третьем туре группового этапа Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» дома сыграет с «Русенборгом».

На победу российского клуба предлагается ставить за 1.35. Шансы «Русенборга» набрать три очка котируются за 10.0. Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 5.30 (см. все коэффициенты на матч).



В плане результативности эксперты склоняются в пользу варианта тотал больше 2,5 гола. На данный исход можно поставить за 1.51. ТМ 2,5 оценивается коэффициентом 2.53.



Согласно котировкам, оба клуба имеют не слишком хорошие шансы отличиться забитыми мячами в предстоящей встрече. Коэффициент на «Обе забьют» составляет всего 1.95. Обратный исход котируется за 1.88.



Матч «Зенит» — «Русенбор» состоится 19 октября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало — в 20:00 мск.