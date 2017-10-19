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Аналитики: «Локомотив» — фаворит выездного матча Лиги Европы с «Шерифом»

19 октября 2017, четверг. 14:30 Ставки

Букмекеры назвали фаворита матча группового этапа Лиги Европы «Шериф» — «Локомотив», который пройдёт 19 октября. Начало запланировано на 22:05 по московскому времени.

Букмекеры считают «Шериф» аутсайдером и предлагают поставить на хозяев за 3.88. Шансы «Локомотива» на победу оценены коэффициентом 2.22. Поставить на ничью можно за 3.16 (см. все коэффициенты на матч).

По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.74, а на ТМ 2,5 гола — за 1.51.

Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 2.20. Самые вероятные авторы голов — Эдер (3.08) и Мануэл Фернандеш (3.26).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Ставки
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