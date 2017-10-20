Dafabet стала титульным спонсором открытого чемпионата Англии по снукеру

Букмекерская компания Dafabet заключила сделку и стала титульным спонсором открытого чемпионата Англии по снукеру, информирует igamingbusiness.



Соглашение будет охватывать турнир этого года, который состоится во второй половине октября в Барнсли. Официальное название турнира будет звучать так: Dafabet English Open.



Среди участников турнира — ведущие игроки мирового снукера: Ронни О'Салливан, Джадд Трамп, Джон Хиггинс, Шон Мерфи и Нейл Робертсон. Турнир будет транслироваться в прямом эфире на Eurosport и Quest.