«Манчестер Сити» — «Бернли»: две ставки от Робби Сэвиджа

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч девятого тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Бернли». Встреча состоится 21 октября, начало — в 17:00 мск.



Ставка: «Манчестер Сити» победит и обе забьют за 3.00, гол Габриэла Жезуса за 1.80. (см. все коэффициенты).



«Бернли» в полном порядке: 13 очков в восьми матчах при очень солидной игре. Ясно, что «Манчестер Сити» набрал ход и просто сильнее, но не ждите лёгкой прогулки. «Манчестер Сити» никогда не побеждал «Бернли» всухую. Думаю, серия продолжится», — сказал Сэвидж.