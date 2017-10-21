Букмекеры оценили шансы «Спартака» победить «Амкар» после разгрома «Севильи»

Букмекеры назвали фаворита матча 14-го тура РФПЛ «Спартак» — «Амкар», который пройдёт сегодня, 21 октября, на стадионе «Открытие Арена». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.



Букмекеры считают фаворитом «Спартак» и предлагают поставить на красно-белых за 1.38. Шансы «Амкара" на победу оценены коэффициентом 10.0. Поставить на ничью можно за 4.78 (см. все коэффициенты на матч).



По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.21, а на ТМ 2,5 гола — за 1.75.



Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 2.57. Самые вероятные авторы голов — Квинси Промес (2.13) и Луис Адриано (2.26)