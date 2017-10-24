Шансы «Локомотива» на чемпионство — 7%, считают букмекеры

Аналитики букмекерских контор оценили шансы команд РФПЛ на чемпионство после 14-го тура.

«Зенит» по-прежнему считается уверенным фаворитом у экспертов. Несмотря на то что питерцы лишились первого места, их золотые медали оцениваются коэффициентом 1.18, который даже ниже, чем был перед началом 14-го тура.

Вторым в списке потенциальных чемпионов идёт московский ЦСКА с котировкой 10.00 (смотри все коэффициенты на итоги РФПЛ-2017/18). Замыкает тройку нынешний лидер — московский «Локомотив» (12.50).

На четвёртой строчке расположился действующий чемпион московский «Спартак» с коэффициентом 19.00. Пятым идёт «Краснодар» (23.00).

Вероятность того, что первое место по итогам займёт какой-либо другой коллектив, крайне невысока, если исходить из коэффициентов. Идущий на шестом месте «Рубин» котируется уже за 501.00.