Эксперты: Овечкин и Кузнецов не спасут «Вашингтон» от поражения в Бостоне

5 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Начало — в 2:00 мск.



Букмекеры считают аутсайдером «Вашингтон» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 2.73. Шансы «Бостон Брюинз» оценены в 2.36. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.94.



Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ можно сделать за 2.06, а на победу «Бостон Брюинз» — за 1.85 (см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.03, на ТМ 5,5 шайбы — 1.88. Овечкин (1.60) и Кузнецов (1.65) должны набрать очки.