Англия — Германия: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 8.00

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на товарищеский матч Англия — Германия. Встреча состоится 10 ноября, начало — в 23:00 мск.



Ставка: ничья 1:1 за 8.00 (см. все коэффициенты).



«В пяти последних матчах с немцами на «Уэмбли» англичане потерпели четыре поражения и один раз сыграли вничью. Германия забивала в 13 из 14 предыдущих игр с Англией, так что всё говорит против команды Саутгейта. Но я поставлю на ничью — гостям травмы не нужны, и они будут играть аккуратно, а Англии на своём поле придётся выложиться», — сказал Сэвидж.

Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в нашей группе в «ВК»!