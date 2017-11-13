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FDJ объединил усилия со Sportradar для запуска нового сайта ставок на киберспорт

Ставки

Французский игорный оператор FDJ объединил усилия со Sportradar для запуска нового сайта ставок на киберспорт.

Parionsesport.fr будет функционировать как часть бренда спортивных ставок ParionSport от FDJ и получать данные от Sportradar, обеспечивая пользователям доступ к разнообразному контенту и статистике соревнований по киберспорту по всему миру.

Sportradar будет предоставлять свои данные и рекомендуемые коэффициенты для ставок в реальном времени по всем доступным играм для FDJ и Parionsesport.fr.

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Источник: Igamingbusiness Сообщить об ошибке
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