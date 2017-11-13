Французский игорный оператор FDJ объединил усилия со Sportradar для запуска нового сайта ставок на киберспорт.



Parionsesport.fr будет функционировать как часть бренда спортивных ставок ParionSport от FDJ и получать данные от Sportradar, обеспечивая пользователям доступ к разнообразному контенту и статистике соревнований по киберспорту по всему миру.



Sportradar будет предоставлять свои данные и рекомендуемые коэффициенты для ставок в реальном времени по всем доступным играм для FDJ и Parionsesport.fr.

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