«Адмирал» — СКА: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ

Журналист «Чемпионата» Александр Служаков предложил свои варианты ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — СКА.

Ставки: индивидуальный тотал «Адмирала» больше 1,5 шайбы за 1.84, гол «Адмирала» в 1-м периоде за 2.4 (см. все коэффициенты)

«Возобновляется сезон в КХЛ. И лидер чемпионата СКА сразу же отправляется на Дальний Восток. Во вторник команда сыграет во Владивостоке с „Адмиралом“.

На мой взгляд, «армейцы» предстанут не в лучшем состоянии. По сути, половина команды в воскресенье играла в Финляндии за сборную, а менее чем через двое суток нужно выходить на лёд во Владивостоке. Ну никак СКА не может быть в оптимальном состоянии, это очевидно. Да и ведь перед паузой в чемпионате команда буксовала, а тренерский штаб находился в Хельсинки последние несколько дней.

«Адмирал» же готовился к сражению, настраивался. Думаю, хозяева могут постараться сразу же взять высокий темп, который позволит озадачить гостей. Возможно, по ходу встречи СКА найдёт свою игру, но её старт останется за «моряками». Ставлю на гол хозяев в первом периоде, а также на то, что они забросят минимум две шайбы за матч. Не исключаю, что «Адмирал» может даже победить".

Старт встречи — 14 ноября в 12:30 мск.