«Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» (Москва): прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ

Журналист «Чемпионата» Александр Служаков предложил свой вариант ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» (Москва).

Ставка: победа «Динамо» с учётом ОТ и буллитов за 2.27 (см. все коэффициенты)

«Новую часть сезона московское „Динамо“ начинает с дальней поездки. Финиш предыдущего отрезка бело-голубым не удался. Домашняя серия, по большому счёту, была провалена. Но пауза должна была помочь москвичам, к тому же, как известно, в гостях они смотрятся куда интереснее. Статистика это подтверждает.

«Куньлунь» играет, по сути, без поддержки. На команду в Шанхае почти никто не ходит. Фактор своего поля здесь не играет особой роли. Лидеры нападения Брюле и Вольски ездили в сборную Канады на Евротур. Играли оба успешно, но последний матч был вечером в воскресенье. В каком состоянии Брюле и Вольски вернутся — большой вопрос. Вряд ли они сейчас хорошо себя чувствуют.

Думаю, «Динамо» сможет сыграть от соперника, на контратаках, и это принесёт успех. Ставлю на гостей".

Старт встречи — 14 ноября в 14:30 мск.