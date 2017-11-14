В Азербайджане за участие в договорных матчах будут возбуждать уголовные дела

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана провела встречу с представителями клубов первого дивизиона Азербайджана по футболу. На встрече АФФА представляли генсек ассоциации Эльхан Мамедов и член исполкома Вагиф Садыхов, а также президент ПФЛ Рамин Мусаев.

Мамедов напомнил прошлогодние проблемы клубов первого дивизиона, когда из-за участия в договорных матчах некоторые команды, футболисты, врачи и чиновники получили санкции. Генсек АФФА отметил, что и в будущем ассоциация будет внимательно следить за договорными матчами.

Представитель юридического отдела АФФА Камран Джабраилов рассказал о договорных матчах и о борьбе с ними со стороны ФИФА и УЕФА. Представитель Апелляционного арбитражного трибунала АФФА Васиб Акперов напомнил, что за участие в договорных матчах против любого гражданина страны могут возбудить судебное дело.