Эксперт: налоговое давление ударит по БК, делающим упор на работу сети ППС

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова рассказала о своем отношении к принятым Госдумой РФ в третьем чтении законодательным изменениям, согласно которым с 2018 года ставки налогов на игорный бизнес будут повышены на территории страны в два раза.



По мнению главы отраслевой организации, решение парламентариев заставит многих операторов отечественного букмекерства серьезно задуматься над собственными стратегическими задачами.



«Нашей отрасли в России не привыкать выживать и развиваться вопреки обстоятельствам. В первую очередь сложно придется наземным операторам. Те БК, что до сих пор делают больший упор на работу своих сетей ППС, нежели чем на прием интерактивных ставок, наверняка уже разрабатывают новые планы по диверсификации клиентских услуг.



Ведь в условиях перманентного налогового давления даже самым крупным БК с упором на «землю» будет крайне тяжело развивать бизнес после повышения налогооблагаемой базы. В таком случае можно рассчитывать на еще большее развитие сегмента онлайн-беттинга. Не радует только, что подобное может произойти не по естественным причинам прогресса бизнес-среды, а из-за налогового давления", — отметила Дарина Денисова.

