Власти Великобритании ужесточат наказание для букмекеров за нарушение правил

Операторам азартных игр Великобритании выданы новые предупреждения об ответственности за нарушение правил регулятора.



Комиссия по азартным играм Великобритании (UKGC) опубликовала документ, в котором изложена трёхлетняя стратегия по обеспечению «более справедливой и безопасной организации азартных игр» в Великобритании. В документе описывается подход к формированию «хорошо регулируемого рынка азартных игр, который работает для потребителей».



Главным из приоритетов является защита интересов потребителей, отчасти путём введения «более жёстких и более широких санкций в отношении операторов (включая лотереи), которые не могут честно относиться к клиентам и делать азартные игры безопасными».



Другие пункты стратегии UKGC включают требование о том, чтобы операторы предоставляли больше информации о рисках, связанных с азартными играми, а также обеспечивали эффективные и независимые механизмы разрешения жалоб потребителей.