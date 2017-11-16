До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные

Власти Великобритании ужесточат наказание для букмекеров за нарушение правил

Ставки

Операторам азартных игр Великобритании выданы новые предупреждения об ответственности за нарушение правил регулятора.

Комиссия по азартным играм Великобритании (UKGC) опубликовала документ, в котором изложена трёхлетняя стратегия по обеспечению «более справедливой и безопасной организации азартных игр» в Великобритании. В документе описывается подход к формированию «хорошо регулируемого рынка азартных игр, который работает для потребителей».

Главным из приоритетов является защита интересов потребителей, отчасти путём введения «более жёстких и более широких санкций в отношении операторов (включая лотереи), которые не могут честно относиться к клиентам и делать азартные игры безопасными».

Другие пункты стратегии UKGC включают требование о том, чтобы операторы предоставляли больше информации о рисках, связанных с азартными играми, а также обеспечивали эффективные и независимые механизмы разрешения жалоб потребителей.

Источник: CalvinAyre Сообщить об ошибке
Теги
Игорный бизнес
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент