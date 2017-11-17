Букмекерская компания Betfred намерена расширить доступ к своей торговой онлайн-платформе TradeFred Forex, получив лицензию Кипра.
В июне Betfred при помощи MagicPath Capital запустил платформу, но не мог вести работу в Великобритании или Европе, так как обладал только лицензией Вануату.
Теперь TradeFred расширит деятельность открытием нового подразделения с лицензией Кипра, для чего потребуется создать дочернюю компанию в этой стране.
Лицензия от Комиссии по ценным бумагам Кипра позволит оператору принимать клиентов из европейских стран и Великобритании.
TradeFred Forex получит лицензию Кипра и начнёт работу в Европе
Букмекерская компания Betfred намерена расширить доступ к своей торговой онлайн-платформе TradeFred Forex, получив лицензию Кипра.
Источник: Igamingbusiness Сообщить об ошибке