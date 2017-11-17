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TradeFred Forex получит лицензию Кипра и начнёт работу в Европе

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Букмекерская компания Betfred намерена расширить доступ к своей торговой онлайн-платформе TradeFred Forex, получив лицензию Кипра.

В июне Betfred при помощи MagicPath Capital запустил платформу, но не мог вести работу в Великобритании или Европе, так как обладал только лицензией Вануату.

Теперь TradeFred расширит деятельность открытием нового подразделения с лицензией Кипра, для чего потребуется создать дочернюю компанию в этой стране.

Лицензия от Комиссии по ценным бумагам Кипра позволит оператору принимать клиентов из европейских стран и Великобритании.

Источник: Igamingbusiness Сообщить об ошибке
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