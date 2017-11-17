Селихов стал лучшим игроком «Спартака» в октябре и получит приз от Winline

Вратарь «Спартака» Александр Селихов признан лучшим игроком команды в октябре по мнению болельщиков и клиентов букмекерской компании Winline. Вратарь получит премию «Лучший игрок. Без вариантов» перед домашним матчем 18-го тура РФПЛ с «Зенитом» (27 ноября).

Селихов получил 52,3% голосов сообщаетсяна сайте оператора. Вторым стал голландский полузащитник Квинси Промес (30,5%), третьим — капитан команды Денис Глушаков (7,8%).



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