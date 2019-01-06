«Севилья» — «Атлетико»: ставка Анатолия Бышовца на Примеру с коэффициентом 3.21

Экс главный тренер сборной России олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 18-го тура Примеры сезона-2018/19 «Севилья» — «Атлетико Мадрид».



Ставка: ничья за 3.21.



«Мне кажется, будет ничья. «Атлетико» и «Севилья», конечно, нуждаются только в победе. Они будут стараться ее добиться, и это приведет к тому, о чем вещает известная поговорка — они сражались-сражались, пока не сравнялись. Пока не доигрались до ничейного результата.



Думаю, тактически поиск контригры будет для Симеоне актуальным. Не случайно он в обороне избавляется от ветеранов в «Атлетико». Это тоже важный момент. Думаю, здесь будет ничья. Голов не будет много. Если вообще будут, то по одному обменяются. «Атлетико» больше не пропускает», — сказал Анатолий Бышовец.



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