Количество ППС в России за 2018 год уменьшилось на 11,3%

В России количество пунктов приёма ставок (ППС) букмекерских контор за 2018 год уменьшилось на 11,3% и составило более 6 тыс. Наибольшее количество ППС сократило ООО «СтарБет» (БК BingoBoom), сообщает Betting Business Russia со ссылкой на реестр Федеральной налоговой службы (ФНС).



Количество пунктов приёма ставок в России уменьшилось на 784 и составило 6130. ООО «СтарБет» (БК BingoBoom) сократило сеть на 508, количество его ППС составило 225. ООО «Панорама» сократило сеть на 356, количество его ППС составило 1. ООО «Санторин» (БК «БалтБет) также сократило сеть на 302, количество ППС компании — 486.



Наибольшее количество ППС открыло ООО «Фирма Стом» (БК BingoBoom). Количество ППС компании увеличилось на 129 и составило 565. ООО «Букмекер Паб» (БК 1ХСтавка) увеличило сеть на 119 до 866 штук. ООО «Пятигорский ипподром» также увеличило сеть на 51 ППС, количество его ППС — 87.