Аналитики: «Лион» выиграет у «Тулузы» в матче чемпионата Франции

Букмекеры назвали фаворита матча 17-го тура Лиги 1 «Тулуза» — «Лион», который пройдёт сегодня, 16 января 2019 года. Начало запланировано на 21:00 мск.



Букмекеры считают «Лион» фаворитом и предлагают поставить на гостей за 1.75. Шансы «Тулузы» на победу оценены коэффициентом 4.95. Поставить на ничью можно за 3.96.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.90, а на ТМ 2,5 гола — за 2.00.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.80.

Победа гостей всухую оценена в 3.00. Наиболее вероятный счёт — 1:1 (6.80).



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