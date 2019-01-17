Вихлянцева проиграет Бачински и покинет Australian Open, убеждены эксперты

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию, вышла во второй круг, обыграв американку Варвару Лепченко (Q) со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 6:4. За выход в третий круг Вихлянцева поспорит с представительницей Швейцарии Тимей Бачински.

Согласно котировкам, у теннисистки из России меньше шансов на победу в этом матче. Победа Бачински оценивается коэффициентом 1.49, победа с форой «–2,5» гейма — 1.65.



Если Наталья Вихлянцева сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 2.72. На то, что она выиграет с форой «+2,5» гейма, можно поставить за 2.27.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.90. Тотал больше 21,5 гейма идёт за 2.10.



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