«Барселона» — «Леванте»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Леванте». Это ответная игра 1/8 финала Кубка Испании сезона-2018/19.



Ставка: индивидуальный тотал «Барселоны» больше 3,5 мяча за 2.01.



«Леванте» в первом матче был сильнее 2:1, но там у «Барселоны» состав был так себе. Даже не смешанный, а вообще экспериментальный — без Месси, Суареса, Ракитича. Не удивлен, что «Барса» уступила. Но сейчас домашний матч. Я не сомневаюсь, что Вальверде выпустит всех сильнейших, основу, не до экспериментов ему будет на этот раз. Пусть это и Кубок Испании, но не дело сходить на стадии 1/8 финала, когда напротив тебя «Леванте».



Если посмотреть исторически, дома за последние шесть или семь игр, по-моему, раз или два «Барса» забивала меньше трёх мячей этому «Леванте». Не так важно, в каком состоянии «Леванте», от обороны играет или лихо в атаку, как в этом сезоне.



Думаю, этот матч не станет исключением. «Эйбару» в выходные могли забить больше трёх, если бы захотели. Но, видимо, что-то прикарманили для кубковой встречи. Мой прогноз — «индивидуальный тотал «Барселоны» больше 3,5 мяча» за коэффициент около двойки», — сказал Генич.