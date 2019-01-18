«Хетафе» выиграет у «Алавеса» в матче чемпионата Испании, считают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 20-го тура Примеры «Хетафе» — «Алавес». Начало встречи 18 января 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Алавеса» за 5.05. Шансы «Хетафе» на победу оценены коэффициентом 1.92. Поставить на ничью можно за 3.26.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.90, а на ТМ 2,5 гола — за 1.47.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.40. Победа «Хетафе» всухую оценивается в 2.65.



Победа «Хетафе» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.00.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК».