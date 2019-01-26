«Милан» — «Наполи»: ставка Анатолия Бышовца с коэффициентом 2.60

Экс главный тренер сборной России олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 21-го тура Серии А сезона-2018/19 «Милан» — «Наполи».



Ставка: «Наполи» победит и тотал меньше 3,5 мячей за 2.60.



«Хорошая игра, в которой я поставлю на «Наполи». Во-первых, это лидер, во-вторых, это качество. В-третьих, потеря Игуаина «Миланом» — он ведь уже в «Челси» у Сарри. Она, конечно, ослабит команду, а там и так с атакой неважно. Хотя два мяча, забитых в ворота «Дженоа» в прошлом туре, говорят о том, что какие-то возможности есть. Но «Наполи».

При этом вряд ли будет много голов – это ведь Италия, здесь много не бывает. Даже «Ювентус», который имеет достаточно возможностей забивать больше, но ограничивается минимумом – забили, и слава богу! Чего там корячиться», — сказал Анатолий Бышовец.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»