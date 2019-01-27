«Нефтехимик» победит «Торпедо» в домашнем матче КХЛ, уверены эксперты

Букмекеры оценили шансы команд в матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Торпедо». Начало встречи 27 января 2019 года запланировано на 17:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на «Нефтехимик» за 2.25. Шансы «Торпедо» на победу оценены коэффициентом 2.64. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.25.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.72, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.17.



Коэффициент на итоговую победу «Торпедо» — 2.06, а на победу «Нефтехимика» — 1.80. Наиболее вероятный счёт встречи — 2:2 к исходу основного времени (9.50).



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