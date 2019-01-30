Кудерметова разгромно проиграет Векич на турнире в Петербурге, думают эксперты

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, попавшая в основную сетку турнира St. Petersburg Ladies Trophy в статусе «лаки-лузера», вышла во второй круг, разгромив представительницу Сербии Ольгу Данилович со счётом 6:2, 6:1. За выход в четвертьфинал Кудерметова поспорит с Донной Векич (Хорватия, 8).

Согласно котировкам, у Вероники меньше шансов на победу в этом матче. Победа Кудерметовой оценивается коэффициентом 3.26, победа с форой «+3,5» гейма — 2.03.



Если Донна Векич сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.36. На то, что она отыграет фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.81.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 3.02.



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