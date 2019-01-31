«Сибирь» проиграет «Йокериту» в домашнем матче КХЛ, считают эксперты

Букмекеры оценили шансы команд в матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Йокерит». Начало встречи 31 января 2019 года запланировано на 15:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на «Йокерит» за 1.82. Шансы «Сибири» на победу оценены коэффициентом 3.88. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.98.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.74, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.14.



Коэффициент на итоговую победу «Сибири» — 2.86, а на победу «Йокерита» — 1.44. Наиболее вероятный счёт встречи — 2:2 к исходу основного времени (8.90).



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»