Согласно котировкам, «Каролина Харрикейнз» победит «Нью-Йорк Рейнджерс» в НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз», который состоится 9 февраля. Начало — в 4:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Каролину Харрикейнз». Коэффициент на победу в основное время — 2.35, по итогам всей встречи — 1.83.



Шансы «Нью-Йорк Рейнджерс» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.67, а с учётом овертайма — за 2.03.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.05.



Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 10.0.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.70, меньше 5,5 — за 2.21.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»