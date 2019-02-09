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Согласно котировкам, «Каролина Харрикейнз» победит «Нью-Йорк Рейнджерс» в НХЛ

Согласно котировкам, «Каролина Харрикейнз» победит «Нью-Йорк Рейнджерс» в НХЛ
Ставки

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз», который состоится 9 февраля. Начало — в 4:00 мск.

Аналитики считают фаворитом «Каролину Харрикейнз». Коэффициент на победу в основное время — 2.35, по итогам всей встречи — 1.83.

Шансы «Нью-Йорк Рейнджерс» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.67, а с учётом овертайма — за 2.03.

Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.05.

Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 10.0.

Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.70, меньше 5,5 — за 2.21.

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