«Фонбет» и Тимати разыграют гелендваген

«Фонбет» и бренд-амбасадор Тимати запускают акцию для клиентов клубов букмекерской компании. Главным призом станет новенький Mercedes-Benz AMG, ключи от которого вручит лично рэп-звезда.



Для участия в акции необходимо совершать ставки от 1000 рублей в любых клубах города Москвы с коэффициентом от 1.60 (участвуют все виды пари) и зарегистрироваться в розыгрыше у кассира. Далее остаётся дождаться 6 апреля — именно в этот день Тимати объявит имя обладателя гелендвагена. Чем больше квалификационных ставок вы совершите, тем выше шансы на победу!



Помимо основного приза, будут разыграны сертификаты на фрибеты общим размером 500 000 рублей и другие памятные подарки. С полными правилами участия в акции вы можете ознакомиться на сайте. Срок проведения акции — с 28.01.2019 по 05.04.2019.



С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам, о сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8 800 100 72 34 или на сайте: www.fonbet.ru