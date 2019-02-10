Аналитики: «Валенсия» прервёт беспроигрышную серию «Реала Сосьедад» в Примере

Букмекеры назвали фаворита матча 23-го тура Примеры «Валенсия» — «Реал Сосьедад». Начало встречи 10 февраля 2019 года запланировано на 18:15 мск. «Реал Сосьедад» не проигрывает на протяжении пяти матчей.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Реала Сосьедад» за 4.70. Шансы «Валенсии» на победу оценены коэффициентом 1.83. Поставить на ничью можно за 3.74.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.06, а на ТМ 2,5 гола — за 1.85.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.88. Победа «Валенсии» всухую оценивается в 3.00.



Победа «Валенсии» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.83.



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