«Атлетик Б» — «Барселона»: котировки на матч чемпионата Испании

Букмекеры назвали фаворита матча 23-го тура Примеры «Атлетик Б» — «Барселона». Начало встречи 10 февраля 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Барселоны» за 1.72. Шансы «Атлетика Б» на победу оценены коэффициентом 5.05. Поставить на ничью можно за 4.05.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.65, а на ТМ 2,5 гола — за 2.18.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.67. Победа «Барселоны» всухую оценивается в 3.15.



Победа «Барселоны» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.55. Победа сине-гранатовых с разгромным счетом оценена в 5.25.



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