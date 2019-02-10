Букмекеры оценили шансы Логинова выиграть мужскую спринтерскую гонку в Кэнморе

Сегодня, 19 февраля, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт будет дан в 22:20 мск.



Главными фаворитами считаются норвежец Йоханнес Бё (1.45), россиянин Александр Логинов (9.00) и норвежец Ветле Шостад Кристиансен (13.0). Следом идут француз Симон Детьё (19.0), австриец Юлиан Эберхард, итальянец Лукас Хофер, француз Антонен Гигонна и россиянин Евгений Гараничев (по 31.0), а также немец Бенедикт Долль (41.0).



Поставить на Эдуарда Латыпова предлагают за 201.0, а на Александра Поварницына — за 251.0.



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