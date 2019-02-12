«Фенербахче» — «Зенит»: букмекеры оценили шансы российского клуба в Стамбуле

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» (Турция) — «Зенит». Начало встречи 12 февраля 2019 года запланировано на 20:55 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Зенита» за 3.06. Шансы «Фенербахче» на победу оценены коэффициентом 2.58. Поставить на ничью можно за 3.24.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.38, а на ТМ 2,5 гола — за 1.66.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.95. Победа «Зенита» всухую оценивается в 4.60. Победа «Зенита» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 5.20.



Самые вероятные авторы голов — Артем Дзюба (2.50), Себастьян Дриусси (3.20) и Ислам Слимани (3.30).

Проход «Фенербахче» оценен в 2.43, проход «Зенита» — в 1.60.

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