Букмекеры оценили шансы Логинова выиграть спринт в Солт-Лейк-Сити

Сегодня, 15 февраля, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити (США) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт будет дан в 21:15 мск.



Первым из россиян в гонку отправится Евгений Гараничев, получивший второй стартовый номер. Затем в борьбу вступят Эдуард Латыпов (12-й), Александр Логинов (18-й), Александр Поварницын (24-й), Сергей Корастылёв (42-й) и Юрий Шопин (77-й).

Главными фаворитами считаются норвежец Йоханнес Бё (1.50), россиянин Александр Логинов (8.50) и норвежец Ветле Шостад Кристиансен (17.0). Следом идут француз Симон Детьё (23.0), австриец Юлиан Эберхард (23.0) и француз Антонен Гигонна (23.0), а также итальянец Лукас Хофер, россиянин Евгений Гараничев, немец Бенедикт Долль и француз Кантен Фийон Майе (по 31.0).



Поставить на Эдуарда Латыпова предлагают за 251.0, а на Александра Поварницына — за 351.0.



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