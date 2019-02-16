Согласно котировкам, «Манчестер Сити» разгромит «Ньюпорт Каунти» в Кубке Англии

Букмекеры назвали фаворита матча 1/8 финала Кубка Англии «Ньюпорт Каунти» — «Манчестер Сити». Начало встречи 16 февраля 2019 года запланировано на 20:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Ньюпорт Каунти» за 34.00. Шансы «Манчестер Сити» на победу оценены коэффициентом 1.07. Поставить на ничью можно за 16.25.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 1.59, а на ТМ 3,5 гола — за 2.30.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.28. Победа «Манчестер Сити» всухую оценивается в 1.71.



Победа «Манчестер Сити» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.32. Самый вероятный счёт — 4:0 в пользу «горожан» (5.85).



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