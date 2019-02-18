Илона Корстин поблагодарила БК «Фонбет» за участие в Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поблагодарила БК «Фонбет» за участие в Матче звёзд лиги. На мероприятии болельщиков ожидала шоу-программа группы «Каста», индивидуальные состязания звёзд баскетбола, шутки ведущего вечера Ивана Урганта и много ярких танцевальных номеров.



Одним из официальных спонсоров матча выступила букмекерская компания «Фонбет», которая за пару недель до игры устроила в интернете #FonbetChallenge: участникам необходимо было забить трёхочковый бросок самым необычным способом, снять ролик и разместить его в одной из социальных сетей. Победителем стал Денис Зачатский из Москвы. Он получил фрибет в размере 50 тыс. рублей от БК «Фонбет», 2 билета на матч Единой лиги ВТБ, а также баскетбольный мяч с автографами всех звёзд матча. Награждение состоялось на паркете «ВТБ Арена парк».

Победа с миром. Звёзды остального света переиграли команду России Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ: победа Фридзона в конкурсе снайперов, летающий Вячеслав Зайцев и первый за три года успех сборной мира.

Одним из самых интересных и зрелищных состязаний минувшего вечера стал конкурс трёхочковых бросков. Победил Виталий Фридзон, в мини-финале превзошедший по точности Дорелла Райта. Призом победителю стал чек на 500 тыс. рублей от БК «Фонбет» и Единой лиги ВТБ.

«От лица лиги выражаю благодарность БК «Фонбет» за участие в Матче всех звёзд. Уверена, что зрители, пришедшие на матч, остались довольны шоу, которое лига смогла организовать, а индивидуальные конкурсы среди баскетболистов сделали вечер более ярким и запоминающимся», — отметила Корстин.



«Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ прошёл на высшем уровне и вызвал большой интерес у наших клиентов. «Фонбет» выступал спонсором конкурса трехочковых, а наши подписчики в соцсетях доказали, что баскетболист живёт в каждом из нас. Победитель челленджа, в котором нужно было снять на видео необычный бросок, получил приз прямо на площадке Матча всех звёзд. Компании «Фонбет» важно поддерживать спорт и реализовывать интересные зрителям проекты. А Единая лига ВТБ для этих целей отличный партнёр!» — заметила директор по маркетингу БК «Фонбет» Алина Якиревич.