Победа с миром. Звёзды остального света переиграли команду России

Если для болельщиков Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ начался ближе к вечеру, то для игроков он стартовал с самого утра — с открытых тренировок команд Звёзд мира и Звёзд России.



В этот раз на площадку вышли не только лучшие баскетболисты страны, но и ребята 2003 года рождения из клуба «Калий-Баскет», собранного из лучших молодых игроков Березников и Соликамска. Летом 2018 года они выиграли международный турнир «Кубок победы», который организовали и провели в Перми — тогда ребята встретились с Тимофеем Мозговым, выиграли поездку в США на матч «Бруклина», а заодно получили и звонок от президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко. Главный пермяк баскетбольной России пригласил молодежный клуб в Москву на Матч всех звёзд, а билеты и проживание оплатил «Уралкалий».

У юных спортсменов получился настоящий баскетбольный уикенд: позавчера они ходили на матч «Парма» — ЦСКА и впервые смотрели на де Коло с Родригесом, а сегодня уже подавали им мячи на разминке. После этого все в один голос рассказывали о невероятном опыте. Это и понятно, ведь к хорошему тренерскому составу и учебно-материальной базе всегда должны прилагаться вот такие возможности вживую увидеть лучших игроков страны. Кто знает, возможно, из этого проекта «Уралкалия», который даёт юным игрокам из Соликамска и Березников путёвки в большой баскетбол, вырастут будущие участники «звёздных» матчей.

Фото: Дмитрий Горшенин, «Калий-Баскет»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что для подрастающего поколения такие приглашения очень важны.



«Мне отрадно, что тренером команды, которая тогда победила в Перми, был экс-игрок «Урал-Грейта» Юрий Безукладников. У него очень талантливые ребята, играют в командный баскетбол. Мы с Мозговым пригласили их в Бруклин, а ещё — сделали им приятное и привезли в Москву на Матч всех звёзд. У нас тут новая арена и, так скажем, не менее звёздные игроки (улыбается). В этом возрасте детям крайне важно, чтобы их труд оценивали. И важно, что большая компания помогает баскетболу. Лига ВТБ только рада помогать добрым делам», — сказал Кущенко.



После открытых тренировок ребята отправились в музей ЦСКА, а оттуда — на сам Матч звёзд, где всё уже было готово для события, которое будут вспоминать ещё год. Так бывает после каждого МВЗ.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В день игры стало известно, что поучаствовать в матче не сможет защитник ЦСКА Нандо де Коло, который мучается от травмы бедра. Француз всё равно оказался в заявке, но на паркет так и не вышел. Его заменил одноклубник Кайл Хайнс, которого лига пригласила накануне. Центрового УНИКСа Мориса Ндура заменять никем не стали, но и у него повреждение, поэтому за матчем он наблюдал со скамейки запасных.

Да и вообще в этом году нестандартная ситуация со звёздами Единой лиги — из-за травм и семейных обстоятельств не смогли сыграть Энтони Гилл, Алексей Швед, Джален Рэйнольдс, Сергей Карасёв…



Впрочем, зрелище всё равно удалось. И началось оно с того, что «Каста» собрала «наших людей» и устроила «вокруг шум».

Выступление «Касты» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ну а затем уже за шум отвечали лучшие баскетболисты страны и Иван Ургант. Как он сказал с самого начала, «мы наблюдаем имитацию дружбы» — это когда игроки делают вид, что победа им не важна, и они пришли просто подурачиться. Так оно обычно и получается, но только в первые три с половиной четверти. А дальше игра на болельщиков заканчивается и начинается настоящий баскетбол. По крайней мере, так было и в Сочи, и в Санкт-Петербурге.

Пока игроки «Химок» Чарльз Дженкинс и Ди Бост записывали блог на паркете и на трибунах, участники «звёздного» матча разогревались аллей-упами и трёхочковыми. Особенно отметился Андрей Воронцевич, который стал единственным, кто умудрился за стартовую четверть набрать двузначное количество очков. 5/5 с ближней и средней дистанций и один точный штрафной наверняка заставили Димитриса Итудиса подумать о жизни.



В первом перерыве, как и полагается, прошёл конкурс трёхочковых. В нём изначально было куда меньше красоты и в разы больше настоящей конкуренции. Если Виталий Фридзон сходу набрал 19 очков и вышел в финал, то Дореллу Райту из «Локо» и Артису Ате из ВЭФа пришлось устроить перестрелку, потому что оба набрали по 18. В итоге в двух главных попытках сошлись два краснодарца, и там уже Фридзон не оставил одноклубнику никаких шансов — 17 против 11, а последние 20 секунд защитник соревновался сам с собой. Возможно, такая разница случилась из-за того, что Райт бросал сразу после перестрелки, а Фридзон перед своей попыткой отдохнул. Но кто рискнёт судить победителя? Лучший снайпер в истории Единой лиги ВТБ взял своё.

Это видео можно посмотреть в Twitter Единой лиги ВТБ.



А за ещё одной четвертью, в которой не было защиты и были, к примеру, аллей-упы от паркета, началась совсем уже жара — конкурс данков.



Что показательно, в этот раз тоже не обошлось без переигровки, потому что защитник «Нижнего» Кендрик Перри и форвард «Калева» Янари Йоесаар набрали одинаковое количество очков. Но американец забил через талисмана своего клуба лося Трюльника, а эстонец не нашёл, что ответить. В финале сошлись один из самых прыгучих россиян Единой лиги Вячеслав Зайцев и Перри.



Изначально нижегородец опережал Зайцева по очкам, но во второй попытке придумал для себя слишком сложный трюк, не уложился в полминуты и не забил вообще. При этом Зайцев решил не рисковать, дважды положил сверху не самые сложные броски и победил. Правда, с разницей всего в два балла и только благодаря последней оценке Татьяны Тарасовой (оказывается, великий тренер великих фигуристок жила в одном доме с великим Гомельским и часто играла с ним в баскетбол!), но об этом забудут уже завтра, а приз у Зайцева останется.

Это видео можно посмотреть в Twitter Единой лиги ВТБ.

Впрочем, похоже, что самым зрелищным данком всё же останется попадание парня из Перми, который подавал мячи. Он якобы неожиданно попросился показать, что тоже умеет бросать сверху, — и показал так, что сорвал аплодисменты не меньше Зайцева.



В матче же самое интересное началось, по традиции, в последней четверти. На неё -команда Звёзд России вышла с пятиочковым отставанием и практически всю десятиминутку пыталась отыграться. Не позволял это сделать Дорелл Райт, который за время конкурса трёхочковых пристрелялся к кольцу и отказывался промахиваться.



Погоня в результате могла бы завершиться на последних секундах. К этому моменту обе команды уже несколько минут играли в настоящий баскетбол с защитой, и на финальную атаку россияне выходили при «-3». Виталий Фридзон мог бы сравнять счёт трёшкой, но расстрелял запас попаданий в конкурсе снайперов и смазал. Звёзды мира впервые за три года победили — 118:115.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сергей Иванов после матча сказал, что ему больше всего понравилась игра Серхио Родригеса. Испанец же и получил титул MVP Матча всех звёзд — 2019.



Как рассказал Сергей Кущенко «Чемпионату», следующий «звёздный» матч может пройти в одном из четырёх городов — Казань, снова Москва, Краснодар и Пермь. И это не просто список, а ранжирование заявок на сегодня. Впрочем, времени для определения города ещё достаточно, поэтому всё может измениться.