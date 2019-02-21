Аналитики: «Валенсия» вновь победит «Селтик» в матче 1/16 финала Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/16 финала Лиги Европы «Валенсия» — «Селтик». Начало встречи 21 февраля 2019 года запланировано на 20:55 мск. В первом матче победил испанский клуб (2:0).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Селтика» за 5.90. Шансы «Валенсии» на победу оценены коэффициентом 1.64. Поставить на ничью можно за 4.10.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.94, а на ТМ 2,5 гола — за 1.97.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.90. Победа «Валенсии» всухую оценивается в 2.69. Победа «Валенсии» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.44.



Проход «Валенсии» оценен в 1.01, проход «Селтика» — в 20.0.



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