«Севилья» — «Барселона»: букмекеры оценили шансы в главном матче тура Примеры

Букмекеры назвали фаворита матча 25-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона». Начало встречи 23 февраля 2019 года запланировано на 18:15 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Барселоны» за 1.97. Шансы «Севильи» на победу оценены коэффициентом 3.74. Поставить на ничью можно за 4.00.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 2.27, а на ТМ 3,5 гола — за 1.71.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.46. Победа «Барселоны» всухую оценивается в 4.30.



Победа «Барселоны» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.00. Победа сине-гранатовых с разгромным счетом оценена в 6.15.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК».