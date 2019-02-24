Согласно котировкам, «Питтсбург Пингвинз» победит «Филадельфию Флайерз» в НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз», который состоится 24 февраля. Начало — в 4:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Питтсбург Пингвинз». Коэффициент на победу в основное время — 2.22, по итогам всей встречи — 1.73.



Шансы «Филадельфии Флайерз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.86, а с учётом овертайма — за 2.17.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.05.



Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 10.25.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.48, меньше 5,5 — за 2.54.



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