Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Фрозиноне» — «Рома». 23 февраля. Смотреть онлайн
Главная / Ставки / Новости /

Согласно котировкам, «Питтсбург Пингвинз» победит «Филадельфию Флайерз» в НХЛ

Согласно котировкам, «Питтсбург Пингвинз» победит «Филадельфию Флайерз» в НХЛ
Ставки

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз», который состоится 24 февраля. Начало — в 4:00 мск.

Аналитики считают фаворитом «Питтсбург Пингвинз». Коэффициент на победу в основное время — 2.22, по итогам всей встречи — 1.73.

Шансы «Филадельфии Флайерз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.86, а с учётом овертайма — за 2.17.

Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.05.

Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 10.25.

Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.48, меньше 5,5 — за 2.54.

Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент