Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз», который состоится 24 февраля. Начало — в 4:00 мск.
Аналитики считают фаворитом «Питтсбург Пингвинз». Коэффициент на победу в основное время — 2.22, по итогам всей встречи — 1.73.
Шансы «Филадельфии Флайерз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.86, а с учётом овертайма — за 2.17.
Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.05.
Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 10.25.
Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.48, меньше 5,5 — за 2.54.
Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»
Согласно котировкам, «Питтсбург Пингвинз» победит «Филадельфию Флайерз» в НХЛ