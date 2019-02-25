Согласно котировкам, «Миннесота» выиграет у «Сент-Луиса» в домашнем матче НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз», который состоится 25 февраля. Начало — в 3:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Миннесоту Уайлд». Коэффициент на победу в основное время — 2.42, по итогам всей встречи — 1.85.



Шансы «Сент-Луис Блюз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.67, а с учётом овертайма — за 2.01.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 3.86. Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 9.10.



Букмекеры не ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 2.13, меньше 5,5 — за 1.75.



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