Аналитики: «Локомотив» откроет счёт в серии Кубка Гагарина с «ХК Сочи»

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/4 финала Западной конференции КХЛ «Локомотив» — «ХК Сочи». Начало встречи 25 февраля 2019 года запланировано на 19:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Локомотив» и предлагают поставить на ярославцев за 1.62 (60%). Шансы ХК Сочи» на победу оценены коэффициентом 4.88 (19%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.60 (21%).



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.23, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.70.



Коэффициент на итоговую победу «Локомотива» — 1.39, а на победу «ХК Сочи» — 3.40. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (8.00).



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