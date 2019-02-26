«Лацио» — «Милан»: ставка Анатолия Бышовца с коэффициентом 3.45

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на первый матч 1/2 финала Кубка Италии сезона-2018/19 «Лацио» — «Милан».



Ставки: победа «Милана» за 3.45.



«Что-то «Милан» разошёлся в последнее время, а «Лацио» тихо подводит своих болельщиков, ну и нас, прогнозистов. Похоже, что морально-волевых и единства там уже нет, и Индзаги какие краги делает, выкрутасы. Поэтому я считаю, что россонери здесь ближе к победе.



«Милан» находится на подъёме, здесь и сами результаты – это первое, второе – появился центрфорвард Пионтек, на которого можно рассчитывать. Поляк этот разошёлся, уже назабивал сколько! Мне кажется, вся игра, которая строится вокруг него, обрела остроту, а главное – осмысленность. Потому что во многом «Милану» не хватало лидера. Лидера, который по-настоящему держал бы в напряжении оборону соперника и поднял бы эффективность реализации. Поэтому ставлю на гостей», — сказал Анатолий Бышовец.



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