«Реал» — «Барселона»: ставка Анатолия Бышовца на «класико» с коэффициентом 4.85

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании сезона-2018/19 «Реал Мадрид» — «Барселона».



Ставки: победа «Барселоны» в один мяч за 4.85.



«Реал» сейчас так побеждает, что, извините, слёзы на глазах. С этими пенальти, с этим VAR. Но я всё же скажу, что «класико» есть «класико». И, в конце концов, в Барселоне всё было по-другому: равная игра, борьба.



Я скажу, что шансы у «Королевского клуба» пройти в финал выше – ему ведь достаточно и 0:0. Но тут Месси разошёлся не на шутку, забивает такие классические мячи. Так что я всё-таки отдам предпочтение «Барселоне». Несмотря на то что матч состоится на «Сантьяго Бернабеу». Но здесь большой разницы ждать не стоит, одного им вполне хватит. Победа каталонцев ровно в один мяч», — сказал Анатолий Бышовец.



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