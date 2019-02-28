Аналитики: «Барыс» победит «Торпедо» и во втором матче серии Кубка Гагарина

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ «Барыс» — «Торпедо». Начало встречи 28 февраля 2019 года запланировано на 16:30 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу «Барыса».



Букмекеры считают фаворитом «Барыс» и предлагают поставить на астанинцев за 1.70 (55%). Шансы «Торпедо» на победу оценены коэффициентом 4.00 (25%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.90 (20%).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.61, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.26.



Коэффициент на итоговую победу «Барыса» — 1.41, а на победу «Торпедо» — 3.06. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (11.00).



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